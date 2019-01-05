Голос за 1000 гривен. Депутат обвинил Порошенко в подкупе избирателей

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Голос за 1000 гривен. Депутат обвинил Порошенко в подкупе избирателей

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

Действующий украинский лидер также пытается воздействовать на мэров крупных городов страны.

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй заявил в "Фейсбуке", что действующий президент страны Пётр Порошенко начал кампанию по покупке голосов на предстоящих президентских выборах.

— Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за 1000 гривен. При этом сами агитаторы получат по 250 гривен, — заявил Куприй.

Депутат подчеркнул, что действующий украинский лидер также пытается воздействовать на мэров крупных городов страны, таких как Киев и Одесса. Кроме этого, Куприй пообещал каждому, кто представит доказательства попытки подкупа, дать 10 тысяч гривен.

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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