Грузовое судно затонуло в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море в районе островов Наньша затонуло грузовое судно под флагом Китая. Об этом сообщает газета China Daily.
В результате происшествия три человека пропали без вести, ещё восьмерых удалось спасти. Поиски исчезнувших моряков продолжают 13 патрульных катеров береговой охраны.
Работа на месте ЧП затрудняется густым туманом.
Ранее Лайф рассказывал, что у побережья провинции Чжэцзян в Китае затонуло тайваньское грузовое судно "Лондон". В результате ЧП погиб один человек.
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