СМИ: Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению "российской угрозы"

Принц Гарри будет присутствовать на учениях в Норвегии, которые проводятся для отработки действий против гипотетического "российского вторжения", сообщает Mirror со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что член британской королевской семьи "будет полностью погружён в учения". Уточняется, что официально о визите принца в Норвегию объявляться не будет.

Издание сообщает, что манёвры с участием британских, американских, норвежских и нидерландских военных могут начаться уже в ближайшие недели. По данным Mirror, военнослужащие якобы должны продемонстрировать силу против "потенциальных ударов Москвы".