В Госдепе США не смогли назвать точные сроки вывода войск из Сирии

Сделано это будет взвешенно и в тесной координации со всеми союзниками и партнёрами Штатов.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США не смог назвать журналистам точных сроков вывода американских войск из Сирии.

— У нас нет никаких сроков для вывода военных сил из Сирии. Президент принял решение, что мы выведем военных, но это будет сделано взвешенно и в тесной координации с нашими союзниками и партнёрами, — сказал чиновник во время брифинга.

Он также отметил, что военные не будут долго находиться на территории арабской республики, и подчеркнул, что вывод будет осуществлён в тесной координации со всеми союзниками Штатов.

При этом в Вашингтоне попытаются осуществить вывод войск, сохраняя давление на ИГИЛ* и не оставляя ему вакуума, который можно было бы заполнить.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп распорядился вывести войска из Сирии.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.