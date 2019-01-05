Британские полицейские застрелили человека в ходе разведки

Местные жители рассказали, что во время проведения операции им было запрещено покидать дома.

В Великобритании полицейские застрелили одного человека и задержали двоих в ходе разведки в городе Ковентри. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на представителей правоохранительных органов графства Уэст-Мидлендс.

Местные жители рассказали, что во время проведения спецоперации им было запрещено покидать дома. На улице скопилось множество полицейских машин "без опознавательных знаков".

Подробности об инциденте и злоумышленниках в настоящий момент не уточняются.