Британские полицейские застрелили человека в ходе разведки

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Британские полицейские застрелили человека в ходе разведки

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Фото: © Flickr/jf01350

Местные жители рассказали, что во время проведения операции им было запрещено покидать дома.

В Великобритании полицейские застрелили одного человека и задержали двоих в ходе разведки в городе Ковентри. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на представителей правоохранительных органов графства Уэст-Мидлендс.

Местные жители рассказали, что во время проведения спецоперации им было запрещено покидать дома. На улице скопилось множество полицейских машин "без опознавательных знаков".

Подробности об инциденте и злоумышленниках в настоящий момент не уточняются.

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