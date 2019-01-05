Крымские спасатели расчистили дорогу в горах, где были заблокированы 300 человек

Из-за схождения четырёх лавин и рухнувшего дерева на участке трассы застряло около 100 авто.

В Крыму на плато горы Ай-Петри расчистили дорогу в горах, где было заблокировано 300 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

— В 06:00 автодорога была расчищена в полном объёме, движение транспорта осуществляется в штатном режиме. После очистки трассы в полном объёме проезд транспорта по трассе осуществлялся на особом контроле спасателей, — говорится в сообщении.

Как отмечается, на участке трассы сошло четыре лавины и рухнуло дерево. Работы по оказанию помощи и расчистке велись более 12 часов. В результате ЧП пострадавших нет.

Как ранее писал Лайф, суммарно на плато горы Ай-Петри застряло более 100 автомобилей.