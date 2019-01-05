ФБР ищет пранкера, который рассылал конгрессменам СМС от имени помощницы Пенса

Самозванец пытался узнать о местонахождении некоторых депутатов из палаты представителей и назначить им встречу.

В США ведётся масштабное расследование по факту рассылки конгрессменам СМС-сообщений от имени помощницы вице-президента Майка Пенса. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Конкретное содержание сообщений не раскрывается, однако уже известно, что к расследованию подключились специалисты из ФБР.

В переписке самозванцы представлялись пресс-секретарём Пенса Алисой Фарах, а свои сообщения они рассылали преимущественно представителям Республиканской партии. Пранкеры интересовались, где в тот или иной момент находились их визави, а также пытались развести на личную встречу.

— Белый дом рассматривает поддельные сообщения как потенциальную угрозу безопасности, — заявил источник издания в администрации США.

Ранее Лайф рассказывал, как в новогоднем выпуске шоу Saturday Night Live на NBC американцам показали "мир без президента Трампа". В этой альтернативной реальности хозяин Белого дома узнаёт, что его супруга Меланья давно с ним развелась, избавилась от акцента и вышла замуж за владельца сети пиццерий Papa John's. А вице-президент США Майк Пенс стал диджеем.