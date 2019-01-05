Никаких больничных котлет. Меню для пациентов стационаров обогатят витаминами

Специалист утверждает, что у 50% населения нашей страны сегодня дефицит полезных веществ.

В российских больницах необходимо ввести обогащённое витаминами питание. Об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян в беседе с агентством "Москва".

— Мы сейчас активно ратуем за то, чтобы во всех клиниках, медицинских организациях пациентам дополнительно к лечению давали питание, обогащённое поливитаминно-минеральными комплексами, — сказал Тутельян.

По его словам, что у 50% населения нашей страны сегодня дефицит полезных веществ. Во время болезни у человека потребность в витаминах увеличивается, здоровое питание повышает иммунитет и устойчивость организма.

Он отметил, что два года назад уже был проведён пилотный проект в некоторых медучреждениях Татарстана, опыт оказался успешным.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала улучшить качество питания в российских больницах.