Слишком стар для охоты. Названа причина странного поведения тигра в Приморье

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Слишком стар для охоты. Названа причина странного поведения тигра в Приморье

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Дикое животное напало на собак пограничников, чего ранее в заповеднике никогда не случалось.

Специалисты предположили, почему тигр Тихон из нацпарка "Земля леопарда" в Приморье утащил собак у пограничников. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

— Первичное обследование показало, что причиной нетипичного поведения зверя могла стать невозможность полноценно охотиться из-за старости, — говорится в сообщении.

<p>Тигр Тихон. Фото: © Нацпарк &#34;Земля леопарда&#34;</p>

Сотрудники заповедной зоны предположили, что Тихон в силу возраста не может охотиться на крупных копытных. В зоне его обитания множество диких копытных, но из-за полусточенных клыков и отсутствия прежних сил он мог испытывать неудачи на охоте.

<p>Тигр Тихон. Фото: © Нацпарк &#34;Земля леопарда&#34;</p>

Ветеринары ожидают результаты анализов, которые покажут, болен ли тигр.

Напомним, в Приморье специалисты поймали тигра Тихона после того, как он вышел к пограничной заставе и убил двух служебных собак. Сейчас он приходит в себя после наркоза в центре реабилитации.

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