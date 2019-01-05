Ветеран "Локомотива" Виктор Разумовский скончался на 87-м году жизни

Советский футболист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Разумовский скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Локомотив". Смерть наступила 4 января после продолжительной болезни. Дата прощания с ветераном железнодорожников пока неизвестна.

— Футбольный клуб "Локомотив" скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, — говорится в сообщении пресс-службы "Локо".

Виктор Разумовский был сыном другого известного футболиста — вратаря Николая Разумовского. В чемпионате СССР в 1954–1957 годах он провёл за московский "Локомотив" 27 матчей, забил 10 голов, а с начала 1990-х он работал в футбольной школе "Чертаново".