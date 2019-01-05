Ненасытная жадность. Вор на Украине пытался проглотить кольцо с бриллиантом

При виде охранников в ювелирном магазине он положил украшение в рот, и лишь полиция смогла заставить его вернуть вещь обратно.

Посетитель ювелирного магазина в Черкасской области Украины попытался похитить изделие, засунув его в рот. Об этом рассказали в "Фейсбуке" представители региональной патрульной полиции.

По их данным, 30-летний местный житель пришёл в салон и попросил показать ему украшения с бриллиантами. Ему дали посмотреть на кольцо стоимостью 30,5 тыс. гривен, или 1100 долларов. Но как только оно попало к мужчине в руки, он бросился бежать.

Увидев сотрудника службы охраны, он положил кольцо в рот, однако проглотить не успел. Прибывшие на место правоохранители заставили задержанного выплюнуть драгоценность и признаться в попытке её украсть.