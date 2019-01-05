Недовольны Трампом. Рекордное число американцев заявили о желании эмигрировать

Социологи отметили, что больше всего граждан Соединённых Штатов видят своим новым домом Канаду.

Около 16% американских граждан заявили о желании переехать в другую страну. Об этом свидетельствуют результаты опросов института общественного мнения Gallup.

Как отмечается, чаще всего о намерении покинуть США заявляли люди моложе 30 лет, причём женщин среди них оказалось чуть больше, чем мужчин. Большинство опрошенных хотят переехать в Канаду — эту страну выбрали 26% респондентов.

Такой показатель оказался самым высоким за всю историю проведения опросов на данную тему. Социологи полагают, что это связано с приходом к власти Дональда Трампа.

В Gallup подчеркнули, что во время администрации Джорджа Буша — младшего о желании эмигрировать заявляло только 11% граждан, а при Бараке Обаме — 10%.

Исследование проводили с 2017 по 2018 год. В нём приняли участие американцы старше 15 лет.