В горах — опасно. Туристов в Крыму предупредили об угрозе схода лавин

Утром на плато горы Ай-Петри расчистили дорогу в горах, где из-за снега были заблокированы 300 человек. Но лавинная опасность в регионе сохраняется.

Спасатели и синоптики призывали крымчан и гостей полуострова отказаться от поездок в горы из-за сохраняющейся опасности схода снежных лавин. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Крыму.

— Cегодня и завтра в Крымских горах ожидается сход снежных лавин. Мы настоятельно рекомендуем туристам воздержаться от выходов на горные маршруты, — говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером в горных районах Крыма зафиксировали четыре случая схода снежных масс общим объёмом около 800 кубических метров. Из-за лавины около 100 автомобилей, в которых находилось не менее 300 человек, оказались заблокированными на плато Ай-Петри и не смогли самостоятельно спуститься по трассе. Спасателям потребовалось более 12 часов, чтобы расчистить дорогу и вызволить "пленников". В результате ЧП пострадавших нет.