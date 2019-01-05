Прощание с Иваном Бортником состоится в Театре на Таганке

Исполнителя роли Промокашки в культовой картине "Место встречи изменить нельзя" не стало на 80-м году жизни.

Прощание с народным артистом России Иваном Бортником, который скончался в возрасте 79 лет, пройдёт во вторник, 8 января, в Театре на Таганке, где он проработал долгие годы. Об этом ТАСС сообщила директор театра Ирина Апексимова. А похоронят актера на Котляковском кладбище, где также похоронена его мама.

Иван Бортник работал в Театре на Таганке с 1967 года и сыграл почти в 50 кинолентах, в числе которых "Сонька — золотая ручка", "Родня", "Антикиллер" и, конечно, "Место встречи изменить нельзя".

Артист ушёл из жизни прошлой ночью. По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ или тромб.