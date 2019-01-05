В Индии при падении школьного автобуса в ущелье погибли семь человек

Очевидцы рассказали, что на участке дороги, где произошло ДТП, не было ограждений.

В индийском штате Химачал-Прадеш в результате падения школьного автобуса в ущелье погибли семь человек, включая шестерых детей. Об этом сообщает Times of India.

Как отмечается, жертвой ДТП также стал водитель транспортного средства. Ещё 11 школьников получили травмы, пострадавших госпитализировали.

По словам очевидцев, на участке дороги, где произошло ДТП, не было ограждений.

Ранее Лайф рассказывал, что в том же штате Химачал-Прадеш пострадали 35 детей после того, как перевернулся школьный автобус.