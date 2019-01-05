ВКС РФ зафиксировали более 60 пусков баллистических ракет в 2018 году

Российские космические войска за прошедший, 2018 год насчитали более 60 запусков отечественных и зарубежных баллистических ракет, а также ракет космического назначения, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, их удалось зафиксировать благодаря системе предупреждения о ракетном нападении. Она позволяет не только заметить ракету, но и проследить за траекторией её движения.
Основа системы — радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж". Они развёрнуты в семи регионах страны, ещё в двух их сейчас строят.
Как ранее писал Лайф, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин засчитал пуски баллистических ракет "Сармат" и "Ярс" при суммировании данных о количестве стартов с космодрома Плесецк.
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