ВКС РФ зафиксировали более 60 пусков баллистических ракет в 2018 году

Это не только отечественные ракеты, но и иностранные. Их заметили благодаря новым радиолокационным станциям.

Российские космические войска за прошедший, 2018 год насчитали более 60 запусков отечественных и зарубежных баллистических ракет, а также ракет космического назначения, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, их удалось зафиксировать благодаря системе предупреждения о ракетном нападении. Она позволяет не только заметить ракету, но и проследить за траекторией её движения.

Основа системы — радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж". Они развёрнуты в семи регионах страны, ещё в двух их сейчас строят.

Как ранее писал Лайф, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин засчитал пуски баллистических ракет "Сармат" и "Ярс" при суммировании данных о количестве стартов с космодрома Плесецк.