Хакеры узнали об эксперте по ядам, нанятом британцами до событий в Солсбери

Занимавшиеся антироссийским проектом Integrity Initiative также контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля.

Хакеры Anonymous опубликовали данные о том, что в Британии наняли эксперта по ядам до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно документам, сотрудники проекта Integrity Initiative за несколько лет до событий в Солсбери призывали выслать российских дипломатов из Великобритании, заявляя о необходимости некой "катастрофы" для того, чтобы дать толчок к укреплению британской обороноспособности.

Как отмечается, участники проекта привлекали к своей работе специалистов по химическому оружию, а также контактировали с вербовщиком и соседом Скрипаля.

Ранее хакеры слили в Сеть доказательства существования подразделения ЕС по дезинформации и доклады Integrity Initiative о работе изданий Sputnik и RT.

Впервые Anonymous опубликовали документы о проекте в ноябре. Согласно слитым данным, Британия могла использовать проект для вмешательства в дела европейских стран и для информационной войны против России.