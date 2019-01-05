"Ничего не произошло". Марадону выписали из больницы после госпитализации

Легендарный футболист проходил стандартное обследование в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке.

Экс-футболиста и тренера мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадону выписали из больницы после госпитализации. Об этом сообщает агентство Telam.

После выписки Марадона заявил, что его физическому состоянию ничего не угрожает.

— Я прибыл в больницу в 58 лет, а покидаю 50-летним. Ничего не произошло, моё здоровье в идеальном состоянии. Теперь я возвращаюсь в "Дорадос", — сказал Марадона.

Напомним, легендарный футболист проходил стандартное обследование в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке, после чего его срочно госпитализировали.