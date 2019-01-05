Нужны три дня. Врачи рассказали, как восстановить режим сна после праздников

Медики призвали использовать силу воли и заставлять себя вставать утром пораньше.

О предстоящем возвращении к рабочему режиму необходимо думать заранее, заявила агентству городских новостей "Москва" врач столичной поликлиники № 6 Светлана Борисова.

По её словам, в идеале лучше вообще не позволять себе спать дольше, чем обычно, и сильно менять режим дня. Но уж если распорядок сбился, то его нужно начать восстанавливать минимум за три дня до конца праздников.

Для этого, подчеркнула медик, самое главное — сильная воля. А ещё можно использовать некоторые хитрости.

— Рано утром нужно делать так, чтобы в помещении было как можно светлее. Это поможет организму проснуться, — порекомендовала Борисова.

Вечером, наоборот, надо приглушить свет в доме, чтобы организм быстрее настроился на сон, добавила она.

Врач посоветовала не спать днём, не пить кофе, избегать перед сном общения с гаджетами и сильных умственных нагрузок.

Вместо этого она считает нужным по вечерам гулять на свежем воздухе, принимать тёплые, расслабляющие ванны, слушать спокойную музыку и читать книги.