Стрельба произошла в боулинг-клубе в Калифорнии, есть раненые

Трагический инцидент произошёл в одном из боулинг-клубов Торранса (пригород Лос-Анджелеса). Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям. Известно как минимум о нескольких раненых.
Torrance Gable House Bowl shooting: Multiple victims reported after gunman opens fire pic.twitter.com/vR7qGReUyy— Lilian Chan (@bestgug) 5 января 2019 г.
— Сотрудники департамента полиции Торранса находятся на месте происшествия. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от места ЧП, — информирует полиция в "Твиттере".
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