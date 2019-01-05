Стрельба произошла в боулинг-клубе в Калифорнии, есть раненые

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Стрельба произошла в боулинг-клубе в Калифорнии, есть раненые

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Трагический инцидент произошёл в одном из боулинг-клубов Торранса (пригород Лос-Анджелеса). Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям. Известно как минимум о нескольких раненых.

— Сотрудники департамента полиции Торранса находятся на месте происшествия. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от места ЧП, — информирует полиция в "Твиттере".

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