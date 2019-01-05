В Самарской области три человека погибли в ДТП с участием фуры

Автомобиль Skoda при обгоне грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В Камышлинском районе Самарской области три человека погибли и три пострадали при столкновении двух иномарок и фуры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл на 1164-м километре трассы М-5 "Урал". Автомобиль Skoda при обгоне грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, после чего обе иномарки влетели в фуру.

— Погибли водитель и пассажир автомобиля Skoda, а также водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Ещё три человека, в том числе двое несовершеннолетних 12 и 13 лет, пострадали, их увезли в больницу, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время на участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

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