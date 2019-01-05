Паника и кровь. Страшные кадры после бойни в боулинг-клубе в Калифорнии

Полицейские сообщали о возможных жертвах и нескольких раненых. Сам стрелок до сих пор не пойман.

Очевидцы сняли на видео первые минуты после расстрела посетителей боулинг-клуба Gable House в Торрансе (пригород Лос-Анджелеса). На кадрах полицейские оказывают первую помощь одному из тяжело раненных мужчин, слышны крики его спутницы и просьбы о помощи, которые доносятся изнутри помещения.

Точное число погибших и пострадавших до сих пор неизвестно, на месте выставлено оцепление, работают экстренные службы. Стрелок до сих пор не пойман.