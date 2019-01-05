В Удмуртии пять человек погибли при столкновении легковушки с КамАЗом

Автомобиль Toyota Corolla пошёл на обгон и столкнулся с грузовиком, выехав на встречную полосу.

На федеральной трассе М-7 на территории Удмуртии пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГИБДД республики.

Инцидент произошёл на 104-м километре федеральной трассы М-7 "Елабуга — Пермь".

— Автомобиль Toyota Corolla пошёл на обгон, выехав на встречную полосу, столкнулся с КамАЗом. Водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров погибли на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Самарской области три человека погибли в ДТП с участием фуры.