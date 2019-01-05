Супруга режиссёра Марлена Хуциева умерла в реанимации

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Супруга режиссёра Марлена Хуциева умерла в реанимации

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Фото: © РИА "Новости"/Евгения Новоженина

Сам 93-летний народный артист СССР остаётся в больнице, куда приехал вместе с женой.

Кинорежиссёр Марлен Хуциев чувствует себя удовлетворительно, несмотря на утрату, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов.

Сообщается, что доставленная вместе с ним в больницу жена Ирина Соловьёва скончалась в реанимации.

— Марлен Мартынович знает, старается держаться, — сказали в Союзе кинематографистов.

Как ранее писал Лайф, Хуциева госпитализировали перед Новым годом. Примечательно, что он категорически отказывался ехать в больницу без жены. Их разместили в одной палате.

Марлен Хуциев — режиссёр фильмов "Весна на Заречной улице", "Два Фёдора", "Застава Ильича" и других.

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