Жертвами бойни в Калифорнии стали три человека, ещё четверо ранены

Как минимум три человека скончались в результате стрельбы в боулинг-клубе Gable House в Торрансе (пригород Лос-Анджелеса), ещё четверо получили ранения. Такие данные со ссылкой на полицию приводит телеканал ABC-7.

3 KILLED, 4 WOUNDED IN SHOOTING AT TORRANCE BOWLING ALLEYhttps://t.co/ab5k9ra6RX — Richard A. (@quietoutbursts) 5 января 2019 г.

Между тем спецоперация на месте трагедии продолжается. Стрелок до сих пор не пойман и может по-прежнему находиться в здании боулинг-клуба.