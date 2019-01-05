Жертвами бойни в Калифорнии стали три человека, ещё четверо ранены

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Жертвами бойни в Калифорнии стали три человека, ещё четверо ранены

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Как минимум три человека скончались в результате стрельбы в боулинг-клубе Gable House в Торрансе (пригород Лос-Анджелеса), ещё четверо получили ранения. Такие данные со ссылкой на полицию приводит телеканал ABC-7.

Между тем спецоперация на месте трагедии продолжается. Стрелок до сих пор не пойман и может по-прежнему находиться в здании боулинг-клуба.

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