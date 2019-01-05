Названы самые мощные Android-смартфоны 2018 года

Бенчмарк Antutu назвал смартфоны с самой высокой производительностью на декабрь 2018 года.
Первую тройку заняли смартфоны Huawei. Лидером оказался Mate 20 с 306 608 баллами, на втором месте расположился Mate 20 Pro с 303 313 баллами, замкнул тройку Mate 20X с 300 759 баллами. Все три девайса работают на 7-нанометровом процессоре Kirin 980.
Четвёртое место занял игровой смартфон ASUS ROG Phone, замкнул пятёрку OnePlus 6T. Далее расположились OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2s, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Black Shark и Pocophone F1 соответственно.
Ранее блогер JerryRigEverything назвал самые прочные, самые хрупкие и самые ремонтопригодные смартфоны 2018 года. Худшим по ремонтопригодности оказался самый дорогой смартфон Apple, iPhone XS Max.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени