Задержанного на Сайпане россиянина этапировали во Флориду

Мужчину обвиняют в попытке экспортировать в РФ приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства.

Российского гражданина Дмитрия Макаренко, задержанного на Сайпане по запросу США, этапировали в американский штат Флорида. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

— По имеющейся информации, Дмитрий Викторович Макаренко этапирован с Северных Марианских островов во Флориду, — говорится в сообщении.

МИД ранее заявлял, что американские власти не уведомили российскую сторону в трёхдневный срок о задержании Макаренко. Россия требует от США разъяснения причин его задержания и добивается консульского доступа.

Напомним, мужчину обвиняют в попытке экспортировать в РФ приборы ночного видения военного класса, тепловизионные устройства и капсюли.