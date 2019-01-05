Добрые, но строгие. Якутские полицейские надели на работу костюмы Деда Мороза

Читайте также

Добрые, но строгие. Якутские полицейские надели на работу костюмы Деда Мороза

0

Фото: © Гибдд.рф

В таком виде они дежурят на дорогах, поздравляют автомобилистов и дарят детям подарки.

Сотрудники полиции в Якутии вышли на дежурство в костюмах Деда Мороза, женщины-правоохранители переоделись в Снегурочек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Карнавал на работе они устроили в рамках акции "Полицейский Дед Мороз", которая охватила практически всю Республику Саха.

В Нерюнгринском районе инспекторы навестили и поздравили детей из социально-реабилитационного центра, а также сирот и ребят из многодетных семей.

Ранее якутские сотрудники ГИБДД вручили подарки детям из интернатов и детдомов.

В Горном и Мегино-Кангаласском районах сотрудники дорожной полиции в новогодних костюмах поздравили водителей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×