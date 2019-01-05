Добрые, но строгие. Якутские полицейские надели на работу костюмы Деда Мороза

Сотрудники полиции в Якутии вышли на дежурство в костюмах Деда Мороза, женщины-правоохранители переоделись в Снегурочек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Карнавал на работе они устроили в рамках акции "Полицейский Дед Мороз", которая охватила практически всю Республику Саха.
В Нерюнгринском районе инспекторы навестили и поздравили детей из социально-реабилитационного центра, а также сирот и ребят из многодетных семей.
Ранее якутские сотрудники ГИБДД вручили подарки детям из интернатов и детдомов.
В Горном и Мегино-Кангаласском районах сотрудники дорожной полиции в новогодних костюмах поздравили водителей.
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