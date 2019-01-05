В Иркутской области росгвардеец спас ребёнка, оказавшегося на морозе без одежды

Позже выяснилось, что девочка, оставшаяся дома после ухода матери одна, сама вышла на улицу.

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в городе Усть-Илимск Иркутской области спас девочку, оказавшуюся на двадцатиградусном морозе без одежды.

— Младший сержант полиции Семён Рыков в свободное от службы время обнаружил на улице Молодежной в двадцатиградусный мороз малолетнюю девочку, которая была в нижнем белье и без обуви, — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что мать девочки ушла из дома, оставив её одну. Ребёнок самостоятельно открыл дверь и вышел на улицу. После осмотра бригадой скорой помощи девочку госпитализировали.

Ранее Лайф рассказывал о тюменце, который спас мальчика, потерявшегося ночью на 35-градусном морозе.