Galaxy Note 9 получил новый Android с переосмысленной оболочкой

Пользователи смартфона сообщают, что им стало доступно долгожданное обновление операционной системы.

Samsung Galaxy Note 9 начал получать обновлённую операционную систему Android Pie с радикально переосмысленной оболочкой One UI, передаёт GSM Arena со ссылкой на записи пользователей в соцсетях.

Обновление начали получать пользователи смартфона из Германии. Оно весит 95 МБ. Неделю назад Galaxy S9 и S9+ также стало доступно обновление операционной системы. Первыми его получили также немцы.

Особенность One UI — минималистичный дизайн и переосмысленная система навигации. Она разработана так, чтобы пользователь мог управлять большим смартфоном одной рукой. К примеру, открыть шторку уведомлений можно с помощью свайпа в любой части экрана, а не только в верхней.

Note 9 представили 9 августа. Линейка отличается от других смартфонов наличием стилуса S Pen, в последней модели инженеры расширили его возможности — теперь с его помощью можно переключать музыку, слайды и использовать кнопку для спуска затвора камеры.