Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи в Рождество

Наземный транспорт будет работать дольше всего. Вплоть до 03:00 7 января пассажиры смогут воспользоваться 165 маршрутами.

Метро и Московское центральное кольцо будут работать до двух часов ночи в Рождество. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Большинство горожан и туристов полностью праздничную службу обычно не стоит, поэтому городской транспорт работает до 2–3 часов ночи, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отмечается, наземный транспорт будет работать дольше всего. Вплоть до 03:00 7 января горожане смогут воспользоваться 165 маршрутами.

Ликсутов также сообщил, что на период праздников усилена безопасность, и попросил жителей Москвы с пониманием относиться к этим мерам.