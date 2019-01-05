Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи в Рождество

Метро и Московское центральное кольцо будут работать до двух часов ночи в Рождество. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Большинство горожан и туристов полностью праздничную службу обычно не стоит, поэтому городской транспорт работает до 2–3 часов ночи, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Как отмечается, наземный транспорт будет работать дольше всего. Вплоть до 03:00 7 января горожане смогут воспользоваться 165 маршрутами.
Ликсутов также сообщил, что на период праздников усилена безопасность, и попросил жителей Москвы с пониманием относиться к этим мерам.
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