В Дагестане скончался ребёнок, раненный во время новогоднего салюта

Пять дней врачи боролись за жизнь трёхлетнего мальчика, который получил пулю в голову в новогоднюю ночь во время праздничного салюта.

Медикам не удалось спасти малыша, получившего огнестрельное ранение в ночь на 1 января в Дербенте, сообщил телеканал "360".

Как ранее писал Лайф, в новогоднюю ночь ребёнок вместе с отцом вышел на улицу смотреть праздничный салют. В это время неизвестные открыли стрельбу из боевого оружия. Одна из пуль попала мальчику в голову.

Его привезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга и слепыми проникающими огнестрельными ранениями черепа. Ему сделали экстренную операцию, но это не помогло.