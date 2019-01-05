О, спорт, ты — брр! В Оймяконе марафонец пробежал 38 километров при -52°C

В забеге также участвовали как просто приверженцы здорового образа жизни, так и чемпионы и призёры России и республики.

Участник первого международного марафона на полюсе холода в Якутии Илья Пестерев пробежал дистанцию в 38 километров при температуре воздуха минус 52 градуса. Об этом сообщила зампредседателя общественной организации "Полюс холода — Оймякон" Сардана Сыромятникова в беседе с РИА "Новости".

— Забег начался в 11 часов. Погода с утра стояла минус 52 градуса, днём стало минус 49 градусов. Заявленные участники все прибыли. Любители пробежали пять километров, марафонцы — от десяти до более тридцати километров, — сказала Сыромятникова.

Она рассказала, что в забеге также участвовали как просто приверженцы здорового образа жизни, так и чемпионы и призёры России и республики. Пестеров преодолел марафон за 3 часа 53 минуты.

Сыромятникова добавила, что за забегом наблюдали туристы из Австрии, Японии, Таиланда и Индии, приехавшие на полюс холода.

Как ранее писал Лайф, в центре Санкт-Петербурга в декабре прошёл массовый забег Дедов Морозов.