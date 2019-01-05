Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

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Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

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Президент Украины Пётр Порошенко после подписания томоса об автокефалии "новой церкви" пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея в Незалежную с визитом.

— Мы ждём вас на Украине и ждём с нетерпением, — заявил политик на церемонии в Стамбуле.

Ранее в субботу патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой церкви". Церемония состоялась в Стамбуле, куда съехался весь политический истеблишмент страны. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.

Более того, каноническая церковь в последнее время всё больше притесняется властными структурами Незалежной: иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски.

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