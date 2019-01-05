Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

Президент Украины Пётр Порошенко после подписания томоса об автокефалии "новой церкви" пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея в Незалежную с визитом.

— Мы ждём вас на Украине и ждём с нетерпением, — заявил политик на церемонии в Стамбуле.

У передмові до книги Патріарха Варфоломія «Віч-на-віч із тайною» прочитав про улюблений афоризм Його Всесвятості: «Війна в ім'я релігії – це війна проти релігії». Беззастережно поділяю думку Його Всесвятості



Ми гарантуємо повне дотримання релігійної свободи вірян усіх конфесій! pic.twitter.com/w5B7xqoaj2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2019 г.

Ранее в субботу патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой церкви". Церемония состоялась в Стамбуле, куда съехался весь политический истеблишмент страны. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.

Более того, каноническая церковь в последнее время всё больше притесняется властными структурами Незалежной: иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски.