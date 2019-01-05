В Москве до конца 2019 года планируют открыть ещё 14 станций метро

До конца года запланировано открытие ещё 14 станций московского метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Мы ожидаем ввод на уровне 33 км линий, 14 станций метро и два депо. Чтобы это сдать, у нас с 3 января уже ведутся работы, — сказал Хуснуллин.
Он напомнил, что прошлый год был рекордным для метрополитена в связи с появлением множества новых станций и пересадочных узлов в городе.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в столичном метро запустили ещё шесть поездов "Москва".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени