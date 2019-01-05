В Москве до конца 2019 года планируют открыть ещё 14 станций метро

По словам представителя столичной администрации Марата Хуснуллина, с 3 января уже ведутся работы по расширению московской подземки.

До конца года запланировано открытие ещё 14 станций московского метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Мы ожидаем ввод на уровне 33 км линий, 14 станций метро и два депо. Чтобы это сдать, у нас с 3 января уже ведутся работы, — сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что прошлый год был рекордным для метрополитена в связи с появлением множества новых станций и пересадочных узлов в городе.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в столичном метро запустили ещё шесть поездов "Москва".