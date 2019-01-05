В РПЦ уличили украинских политиков и Варфоломея в попытке "украсть Рождество"

Стамбул и Киев могут испортить светлый праздник миллионам верующих, и от этого ситуация с томосом выглядит еще прискорбней, полагают в Москве.

Предоставление томоса о независимости украинской "новой церкви"не обладает канонической силой. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Между тем он напомнил, что главной темой для православного мира сейчас является подготовка к светлому празднику — Рождеству Христову. Таким образом, Легойда фигурально сравнил предоставление томоса с попыткой украсть Рождество.

— Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит. Рождество, а не томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой, — добавил он.

Ранее в субботу патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой церкви". Церемония состоялась в Стамбуле, куда съехался весь политический истеблишмент страны. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.