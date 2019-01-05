Три человека погибли, 15 пострадали при пожаре в Каталонии

Три человека стали жертвами пожара в десятиэтажном доме в городе Бадалона в 10 км от Барселоны, сообщили в агентстве Efe.
Пострадали 15 человек, среди них ребёнок, он в критическом состоянии. Ещё двое получили тяжёлые травмы после того, как выпрыгнули из окон.
#FelizSabado #SomosLaAudiencia4E #SomosLaAudiencia5E Incendio en Badalona deja tres muertos.— yonosoyel (@palur9) January 5, 2019
Que coño pasa en #Catalunya (aparte de la matraca independentista)que cada dos por tres se quema o explota algo. pic.twitter.com/BV4r8IEx39
В целях предосторожности жильцов соседних домов эвакуировали.
Как ранее писал Лайф, в Польше пять девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста.
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