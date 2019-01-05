Три человека погибли, 15 пострадали при пожаре в Каталонии

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Три человека погибли, 15 пострадали при пожаре в Каталонии

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Фото: © Twitter/Dolors Sabater Puig‏

Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме. Жильцы, спасаясь от огня, прыгали из окон.

Три человека стали жертвами пожара в десятиэтажном доме в городе Бадалона в 10 км от Барселоны, сообщили в агентстве Efe.

Пострадали 15 человек, среди них ребёнок, он в критическом состоянии. Ещё двое получили тяжёлые травмы после того, как выпрыгнули из окон.

В целях предосторожности жильцов соседних домов эвакуировали.

Как ранее писал Лайф, в Польше пять девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста.

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