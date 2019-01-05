В Таиланде в результате урагана "Пабук" погибли три человека

С прибрежной полосы эвакуировали около 34 тысяч человек. Их дома частично или полностью разрушены стихией.

В результате тропического урагана, обрушившегося на южные провинции Таиланда, три человека погибли и один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает канал ThaiPBS News.

— Информации о наличии других жертв урагана у нас пока нет, — заявление главы таиландского департамента по преодолению природных катастроф Чайяпхона Тхитхисака цитирует РИА "Новости".

Как отмечается, в зоне бедствия, в которую входят провинция Накхон Ситхаммарат и отдельные районы соседних провинций, в том числе Сурат Тхани, находится 34 тысячи эвакуированных с прибрежной полосы жителей. Их дома частично или полностью разрушены стихией.

Также сообщается, что один из погибших входил в экипаж терпевшего бедствие рыболовного судна, ещё один рыбак с этого же борта на данный момент считается пропавшим без вести.

Ранее Лайф рассказывал о том, что из-за тропического шторма десятки тысяч туристов покинули острова Таиланда.