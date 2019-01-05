В МИД РФ прокомментировали захват пиратами российских моряков

Российские посольства в Нигерии и Бенине связались с местными правоохранителями и судовладельцами, чтобы выяснить, где сейчас заложники пиратов и как их освободить. Об этом сообщили на официальном портале Министерства иностранных дел России.

Как ранее писал Лайф, информацию о нападении и захвате россиян поручил проверить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты атаковали судно-контейнеровоз MSC Mandy. На борту находились 24 человека, один из них украинец, все остальные — россияне. Шестерых взяли в заложники. В Посольстве РФ подтвердили, что в плену — граждане России.