"Больше не возьму в руки эти штуки". Экс-солистка "ВИА Гры" получила ожоги

Неприятный инцидент омрачил новогоднюю ночь певице Татьяне Котовой. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме". Бывшая участница группы "ВИА Гра" обожгла руки бенгальскими огнями.

— Мне было мучительно больно 1 января, — написала она.

Артистка рассказала, что держала по четыре свечи в каждой руке и одновременно их подожгла. Все они мгновенно вспыхнули и сгорели до самого основания.

Певица посоветовала всем покупать только настоящие бенгальские огни, а не "цветопламенные свечи", как у неё, и зажигать их только в перчатках.

— Я думаю, вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... — добавила Котова.