"Больше не возьму в руки эти штуки". Экс-солистка "ВИА Гры" получила ожоги

Неприятный инцидент омрачил новогоднюю ночь певице Татьяне Котовой. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме". Бывшая участница группы "ВИА Гра" обожгла руки бенгальскими огнями.
— Мне было мучительно больно 1 января, — написала она.
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Осторожно горим Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной листай карусель) Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности . Берегите себя и деток ! Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника
Артистка рассказала, что держала по четыре свечи в каждой руке и одновременно их подожгла. Все они мгновенно вспыхнули и сгорели до самого основания.
Певица посоветовала всем покупать только настоящие бенгальские огни, а не "цветопламенные свечи", как у неё, и зажигать их только в перчатках.
— Я думаю, вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... — добавила Котова.
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