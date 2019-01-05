Порошенко заявил, что гарантирует верующим свободу религии

Лидер Незалежной подчеркнул, что автокефальная православная церковь обеспечивает единство государства.

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея за мужество в предоставлении автокефалии украинской "новой церкви" и пообещал гарантировать религиозную свободу всех верующих. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы гарантируем соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий, — сказал Порошенко.

По его словам, автокефальная православная церковь Украины демонстрирует любовь и обеспечивает единство государства.

Ранее Лайф сообщал о том, что Порошенко посетит Турцию, где намерен получить томос об автокефалии.