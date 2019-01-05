Косачёв прокомментировал слова Пелоси об "опасности" отношений Путина и Трампа

Парламентарий считает, что отношения между США и РФ в нынешнем состоянии ставят под угрозу контакты американского лидера с оппонентами.

Заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвавшей отношения президента России Владимира Путина и его американского коллеги "опасными", нужно расценивать как начало схватки. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с РИА "Новости".

— Относиться к заявлениям Пелоси предстоит исключительно как к элементам начинающейся схватки за президентское кресло, не больше и не меньше, — сказал Косачёв.

По его словам, международные контакты Трампа с оппонентами США будут "идти под нож", точно так же как и "любые его действия на российском направлении".

Спикер Пелоси не только назвала отношения Трампа с Путиным "опасными", но и сравнила их с отношениями с "гангстером".