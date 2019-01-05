"Одобряю"! Самый известный фанат ЧМ-2018 оценил русские новогодние блюда

Болельщик-мем попробовал холодец из рыбы, сельдь под шубой, салат оливье и борщ и поставил каждому угощению баллы.

Ставший мемом бразильский болельщик Томер Савойя в Новый год попробовал русскую кухню и выбрал своё самое любимое блюдо.

Савойя попробовал холодец из рыбы, сельдь под шубой, салат оливье и борщ и поставил каждому угощению баллы.

Больше всего ему пришёлся по вкусу русский борщ, несмотря на то что, как заметил сам болельщик, это не совсем новогоднее блюдо. Второе место занял салат оливье. Савойя рассказал, что в Бразилии тоже есть свой оливье, но российский считается его оригинальной версией.

На третьем месте оказалась сельдь под шубой. Звезда ЧМ-2018 отметил, что угощение на вкус слегка сладковато, но при этом оно очень вкусное. И на последнем, четвёртом месте он отметил холодец из рыбы. Болельщик сказал, что блюдо странное, потому что выглядит как желе, но сделано совсем не из фруктов.

Напомним, Томер Савойя прославился на всю Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году после того, как радостно выругался матом перед камерой, а запись стала вирусной. Позже он попросил гражданство РФ у президента России Владимира Путина.