Саночница Демченко госпитализирована после падения на этапе Кубка мира

При прохождении трассы российская спортсменка перевернулась и дважды ударилась головой.

Россиянка Виктория Демченко получила серьёзную травму на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Германии. Девушка не смогла завершить прохождение трассы, и почти сразу после спуска её госпитализировали.

Как сообщает ТАСС, во время выступления спортсменка перевернулась и дважды ударилась головой. Соревнования прервали, девушку экстренно госпитализировали. Она находится с сознании, но судить о её состоянии пока рано.

Виктория Демченко — дочь трёхкратного призёра Олимпиады, главного тренера сборной России Альберта Демченко. Спортсменка выступает на Кубке мира с 2015 года, является обладательницей серебряной медали.