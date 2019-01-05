Актёра Владимира Дыховичного похоронят в США

Отпевание участника фильма "Лето" прошло сегодня в храме Софии в Средних Садовниках.

Актёра Владимира Дыховичного, умершего 1 января в возрасте 30 лет, похоронят в США. Об этом рассказала его мать Ольга Алексеевна РИА "Новости".

— Володя будет похоронен в США, где я живу и он тоже жил, там он будет со мной, — рассказала Ольга.

Напомним, актёр Владимир Дыховичный ушёл из жизни 1 января. Он известен по ролям в фильмах "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, а также как участник сериала "Бессонница".