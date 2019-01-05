В Париже полиция применила против "жёлтых жилетов" слезоточивый газ — видео

Очередное шествие протестующих оказалось самым масштабным за последние две недели.

Столкновения демонстрантов в жёлтых жилетах с полицейскими произошли во французской столице, пишет РИА "Новости". По данным агентства, у моста Нотр-Дам группа участников акции начала провоцировать правоохранителей, в ответ те применили слезоточивый газ.

Несколько тысяч недовольных политикой властей прошли 5 января от здания мэрии Парижа мимо собора Парижской Богоматери, здания Национального собрания к набережной Гран Огюстен.

Как ранее писал Лайф, у "жёлтых жилетов" во Франции растёт число сторонников. Нынешняя их акция стала уже восьмой в Париже, аналогичные протесты прошли в Руане, Марселе и других городах страны.

Напомним, митинги начались в середине ноября с требований отменить повышение цен на бензин. Вскоре зазвучали и другие призывы, в том числе об отставки президента Эмманюэля Макрона. Несколько десятков протестующих даже устроили инсценировку его "казни".