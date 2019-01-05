Прошлогодний оливье? Семеро детей отравились на базе отдыха в подмосковной Истре

Что именно послужило причиной массового отравления, пока неизвестно, однако все заболевшие употребляли пищу за одним праздничным столом.

Двоих взрослых и шестерых детей госпитализировали в инфекционное отделение Дедовской больницы после отравления на одной из баз отдыха в подмосковной Истре. Ещё один ребёнок с аналогичными симптомами от госпитализации отказался, сообщает Минздрав Московской области.

— Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — информируют в ведомстве.

Что именно послужило причиной массового отравления, пока неизвестно, однако все пациенты употребляли пищу за одним новогодним столом.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. На базе отдыха уже взяли пробы пищи, чтобы выявить источник распространения инфекции.

К слову, Роспотребназдор ещё перед праздником напоминал россиянам о недолгой "продолжительности жизни" популярных праздничных закусок. В ведомстве настаивали, что салатницы не должны кочевать из одного застольного дня в другой. Здесь должен соблюдаться принцип: не доел — выбрасывай.