Игоря Верника оштрафовали за поездку по Камергерскому переулку на смешную сумму

Несмотря на заявление артиста о том, что у него есть разрешение подъезжать к МХТ, ему пришлось заплатить 500 рублей.

Актёра Игоря Верника оштрафовали за то, что он прокатился на машине по Камергерскому переулку, который является пешеходной улицей в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Несмотря на заявление артиста, которое позже подтвердил и сам театр, о том, что у него есть разрешение подъезжать к МХТ, ему пришлось заплатить 500 рублей.

— Учитывая скопление народа, мы ехали очень аккуратно, очень медленно, — сказал Верник, комментируя ситуацию.

Как отмечается, в ГИБДД сослались на статью Кодекса об административных правонарушениях и какие-либо спецразрешения тут бессильны.

Инцидент произошёл 4 января, когда Верник проехался ко входу в МХТ на своём авто. Весь путь артиста сопровождали охранники, которые просили очевидцев разойтись.