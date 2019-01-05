Названы европейские цены первого "дырявого" Honor

Для россиян эта информация интересна тем, что в Евросоюзе устанавливается приблизительно тот же НДС.

Сайт Droid Shout назвал предположительные цены "дырявого" Honor View 20 в Европе.

Так, версия на 6+128 ГБ будет стоить 549–569 евро, модификация на 8+256 ГБ обойдётся европейским пользователям в 650–700 евро. При покупке девайса пользователю предложат смарт-часы Honor Watch Magic, отдельно они будут предлагаться за 180 евро.

Для России эта информация важна тем, что цены в ней будут приблизительно теми же. У стран Евросоюза между собой НДС разнится, ключевое правило — он должен быть не ниже 15%. Напомним, в России в 2019 году этот налог составляет 20%. Так, по данным на декабрь 2018 года, в Германии iPhone XR стоит столько же, сколько и в России. Так, возможно, в России View 20 на 6+128 ГБ будет стоить около 42 тысяч рублей, а версия на 8+256 — приблизительно 50 тысяч.

View 20 представят 22 января в Париже (Франция). До этого он дважды был показан в Китае — сначала производитель просто анонсировал первый в мире смартфон с "дырявым" экраном, а потом компания полностью представила его китайскому потребительскому рынку.

Смартфон также интересен тыльной камерой. Основной сенсор Sony IMX586 получит 48 МП, но в темноте разрешение изменится на 12 МП за счёт технологии Quad Bayer. Также она получит технологию ToF для создания 3D-фото.