Отец госпитализированной саночницы Виктории Демченко рассказал о её состоянии

Российская спортсменка Виктория Демченко в сознании, пишет ТАСС. Агентству об этом сообщил отец саночницы — главный тренер сборной России Альберт Демченко.

— Какие-то определённые выводы о состоянии её здоровья можно будет делать только после обследования, — добавил он.

Как ранее писал Лайф, россиянка перевернулась и дважды ударилась головой во время прохождения трассы на Кубке мира по санному спорту в немецком Кёнигзее.