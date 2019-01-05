Отец госпитализированной саночницы Виктории Демченко рассказал о её состоянии

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Отец госпитализированной саночницы Виктории Демченко рассказал о её состоянии

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Фото: © РИА "Новости"/Нина Зотина

Российская спортсменка Виктория Демченко в сознании, пишет ТАСС. Агентству об этом сообщил отец саночницы — главный тренер сборной России Альберт Демченко.

— Какие-то определённые выводы о состоянии её здоровья можно будет делать только после обследования, — добавил он.

Как ранее писал Лайф, россиянка перевернулась и дважды ударилась головой во время прохождения трассы на Кубке мира по санному спорту в немецком Кёнигзее.

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